Les Goguettes Les Fuseaux, 10 septembre 2021, Saint-Dizier.

Les Goguettes

Les Fuseaux, le vendredi 10 septembre à 19:30

98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2% restants ! Pour plaire à tout le monde et atteindre le haut de l’affiche, les quatre acolytes vont tenter de lisser leur discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs punchlines, bref : devenir consensuels à 100%. Terminées les critiques contre ceux qui nous gouvernement ou voudraient nous gouverner, plus aucune prise de position courageuse en faveur des veuves et des opprimées, désormais ils s’engagent à ne plus choquer personne et à interpréter des goguettes de type culinaire (tel « Sushi, c’est fini » sur un air célèbre d’Hervé Vilar. Mais… vont-ils y parvenir ? Car comme le dit l’adage : « chassez le naturel, il revient au stylo ». Ce nouveau spectacle ressemblera-t-il encore à une revue de presse musicale satirique et engagée ? Est-ce que les Goguettes vont continuer à s’amuser en musique pour une critique salutaire de notre société ? Vous le sauvez en allant les voir. Bon sang, quel suspense. Avec le soutien du Quai des Arts à Vibraye, de l’Espace Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie et du Théâtre de Rungis. — **Billetterie :** * Site des 3 Scènes * Guichet des Fuseaux * À la médiathèque de Wassy * Sur place avant l’entrée en salle * Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Sur inscription dès le lundi 23 août 2021 à 9h au 03 25 07 31 66

Nouveau spectacle : Globalement d’accord

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:30:00 2021-09-10T22:30:00