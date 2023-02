Les Goguettes (en trio mais à quatre) CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 22 avril 2023 00:00, NANTES.

Les Goguettes (en trio mais à quatre) Les Goguettes. Un spectacle à la date du 2023-04-22 au 2023-06-16 20:30. Tarif : 34.9 45.2 euros.

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES Loire-Atlantique . W LIVE (LIC. L-D-21-489 (2) / L-D-21-490 (L3)) présente Incroyable ! Les Goguettes (en trio mais à quatre) sont en train de réussir là où les Beatles, le petit Grégory et la popularité de François Hollande ont échoué : FÊTER LEURS 10 ANS ! Quelle aventure ! Des premiers café-concerts parisiens en 2013 jusqu’aux Folies Bergère en 2023, que de chemin parcouru ! Des tournées dans toute la France à guichet fermé, deux spectacles à la Cigale et un autre à l’Olympia remplis en pleine crise sanitaire, un reportage historique dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, un film documentaire sur France 3…Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ? Des featurings avec Emmanuel Macron ? Même pas ! Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique, un public français en manque de chansonniers, un bouche à oreilles toujours démultiplié, et puis surtout SURTOUT : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant des Goguettes (en trio mais à quatre). Alors fêtons dignement ces 10 ans ! Et rions avec eux, en espérant que le réchauffement climatique et la fin du monde ne les empêcheront pas de fêter leurs 20 ans en 2033 !. Les Goguettes

