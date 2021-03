Sainte-Luce-sur-Loire Ligéria Loire-Atlantique, Nantes Les Goguettes en trio (mais à quatre) : Globalement d’accord – Saison Ligéria – REPORTÉ Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Goguettes en trio (mais à quatre) : Globalement d’accord – Saison Ligéria – REPORTÉ Ligéria, 18 mars 2021-18 mars 2021, Sainte-Luce-sur-Loire. 2021-03-18 La représentation prévue le 28 novembre 2020, puis le 18 mars 2021, est finalement annulée (report en cours pour l’automne prochain).

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 15 € à 22 €BILLETTERIES places individuelles :- sur www.sainte-luce-loire.com- au service culturel de Ste-Luce : Esplanade Pierre Brasselet à Sainte-Luce sur Loire (mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30) – 02 40 68 16 39- à la salle Ligéria les soirs de spectacles – 45 min. avant la représentation La représentation prévue le 28 novembre 2020, puis le 18 mars 2021, est finalement annulée (report en cours pour l’automne prochain). Spectacle musical humoristique.Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le premier spectacle qui suit l’actualité en temps réel !Que vous aimiez ou non la politique, les chansonniers, l’ironie ou encore les chemises voyantes, vous allez forcément succomber à leur charme.Les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts, avec des textes sans cesse renouvelés, pour traiter et rire de l’actualité sociale, politique ou people. Tout y passe : la droite, la gauche, le centre, les grands sujets brûlants, les petites polémiques tartes-à-la-crème, les élections, la dernière mode à la mode…Ils sont capables de se moquer de tout, y compris d’eux-mêmes. Ne ratez pas le phénomène Goguettes ! Avec Valentin Vander, Aurélien Merle, Stan et Clémence Monnier,Mise en scène : Yéshé Henneguelle Durée : 1h15 Tout public à partir de 12 ans Ligéria 80 Rue de la Loire Sainte-Luce-sur-Loire

