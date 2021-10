Les Goguettes, en trio mais à quatre Casino Barrière Bordeaux, 5 mars 2022, Bordeaux.

98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2% restants ! Pour plaire à tout le monde et atteindre enfin le haut de l’affiche, les quatre acolytes vont tenter de lisser leur discours, limer leurs griffounettes, botoxer leurs punchlines, bref : devenir consensuels à 100%. Terminées les critiques contre ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gouverner, plus aucune prise de position courageuse en faveur des veuves et des opprimées, désormais ils s’engagent à ne plus choquer personne et à interpréter des goguettes de type culinaire (tel « Sushi c’est Fini » sur un air célèbre d’Hervé Vilard). Mais… vont-ils y parvenir ? Car comme le dit l’adage : «chassez le naturel, il revient au stylo». Ce nouveau spectacle ressemblera t-il encore à une revue de presse musicale satirique et engagée ? Est-ce que les Goguettes vont continuer à s’amuser en musique, pour une critique salutaire de notre société ? Vous le saurez en écoutant l’album. Bon sang, quel suspense.

A partir de 34€

Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde



