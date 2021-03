Mesquer Salle de l'Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Les Goguettes (en trio mais à 4!) Salle de l’Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salle de l’Artymès, le vendredi 2 avril à 20:30

_INFORMATIONS COVID-19:_

Le spectacle des Goguette du vendredi 5 juin est reporté au vendredi 20 novembre. _Spectacle « Globalement d’accord »_ 98% des personnes interrogées avaient aimé leur précédent spectacle. Ils sont de retour pour convaincre les 2% restants ! Pour plaire à tout le monde et atteindre le haut de l’affiche, les quatre acolytes vont tenter de lisser leur discours, limer leurs griffounettes, bref : devenir consensuels à 100 %. Terminées les critiques contre ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gouverner, plus aucune prise de position courageuse en faveur de la veuve et des opprimés. Désormais ils s’engagent à ne plus choquer personne et à

Tout public INFORMATIONS COVID-19: Le spectacle des Goguette du vendredi 5 juin est reporté au vendredi 20 novembre. Spectacle « Globalement d'accord » 98% des personnes interrogées avaient aimé leur pré… Salle de l'Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T20:30:00 2021-04-02T06:30:00

