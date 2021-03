Chauffailles Chauffailles 71170, Chauffailles Les Goguettes Chauffailles Catégories d’évènement: 71170

Chauffailles

Les Goguettes, 9 avril 2022-9 avril 2022, Chauffailles. Les Goguettes 2022-04-09 – 2022-04-09 Espace Culturel du Brionnais 2 Rue Gambetta

Chauffailles 71170 16 16 EUR Humour musical

Tout public

Durée : 1h30 Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit groupe pour passer un bon moment et chanter : ici les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale hilarante ! Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre) ! Car Les Goguettes disruptent l’art de la parodie humoristique. Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions très diverses ! Stan : auteur, chanteur – Aurélien Merle : auteur, chanteur – Valentin Vander ou Lucas Rocher : auteur, chanteur – Clémence Monnier : pianiste, chanteuse – Yéshé Henneguelle : mise en scène – Anne Muller : création lumière, scénographie – Christian Desille : régie son – Vincent Lemaitre ou Anne Muller : régie lumière. Production : F2F Music, Contrepied Productions. Humour musical

Tout public

