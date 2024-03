Les Goguettes : 4 Cigales en mars 2024 et un Olympia en 2025 ! La Cigale Paris, mercredi 27 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-27 19:30

Fin : 2024-03-30 21:30

Les Goguettes reviennent avec un nouveau spectacle, en tournée dans toute la France et 4 Cigales les 27, 28, 29 et 30 mars ! + un Olympia le 4 avril 2025.

Après avoir rempli l’Olympia, les Folies Bergère, le Casino de Paris et donné plus de 200 concerts en seulement 3 ans, les Goguettes sont de retour avec un nouveau spectacle « 3ème quinquennat ». Ils poursuivent leur révolution de velours et s’apprêtent à couper gentiment les têtes de gondole de l’actualité avec leur satire toujours bien affûtée.

Si vous ne vous en souvenez pas, les Goguettes avaient fait un carton pendant le confinement avec le titre « T’as voulu voir l’salon ».

La Cigale 120, boulevard Marguerite Rochechouart Quartier de Clignancourt Paris 75018