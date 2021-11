Les Glorieuses de Bresse Louhans, 18 décembre 2021, Louhans.

Les Glorieuses de Bresse Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans

2021-12-18 11:30:00 – 2021-12-18 Salle de la Grenette Rue de la Grenette

Louhans Saône-et-Loire

EUR Depuis 1862, en décembre, les éleveurs de Bresse viennent exposer et vendre leurs plus belles volailles fines lors de 4 concours à Bourg en Bresse, Louhans, Montrevel en Bresse et Pont de Vaux appelés les Glorieuses de Bresse. C’est l’occasion de venir rencontrer les éleveurs et admirer leurs Chapons de Bresse, Poulardes de Bresse et Poulets de Bresse.

civb@wanadoo.fr http://www.glorieusesdebresse.com/

Depuis 1862, en décembre, les éleveurs de Bresse viennent exposer et vendre leurs plus belles volailles fines lors de 4 concours à Bourg en Bresse, Louhans, Montrevel en Bresse et Pont de Vaux appelés les Glorieuses de Bresse. C'est l'occasion de venir rencontrer les éleveurs et admirer leurs Chapons de Bresse, Poulardes de Bresse et Poulets de Bresse.

