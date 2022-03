Les Glochos Runan Runan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Runan

Les Glochos Runan, 25 mars 2022, Runan. Les Glochos Salle des fêtes 3 Rue de l’Église Runan

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle des fêtes 3 Rue de l’Église

Runan Côtes d’Armor Runan Soirée d’inauguration et de soutien au nouveau café associatif de Runan : le Kistin Café.

Ouverture dès 19h, concert des Glochos à 20h30.

Buvette et petite restauration kistincafe@hotmail.com +33 6 95 02 48 95 Soirée d’inauguration et de soutien au nouveau café associatif de Runan : le Kistin Café.

Ouverture dès 19h, concert des Glochos à 20h30.

Buvette et petite restauration Salle des fêtes 3 Rue de l’Église Runan

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Runan Autres Lieu Runan Adresse Salle des fêtes 3 Rue de l'Église Ville Runan lieuville Salle des fêtes 3 Rue de l'Église Runan Departement Côtes d'Armor

Runan Runan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/runan/

Les Glochos Runan 2022-03-25 was last modified: by Les Glochos Runan Runan 25 mars 2022 Côtes-d’Armor Runan

Runan Côtes d'Armor