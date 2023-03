Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône

Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers THEATRE A L’OUEST – LYON, 27 octobre 2023, DECINES CHARPIEU. Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-10-27 à 19:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Retrouvez Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils rêvent de devenir Sapeur Pompiers. Dans cette comédie réjouissante et sans aucune vulgarité, nos deux attachants personnages décident de mettre toute leur incompétence au service des urgences. Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône Retrouvez Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils rêvent de devenir Sapeur Pompiers. Dans cette comédie réjouissante et sans aucune vulgarité, nos deux attachants personnages décident de mettre toute leur incompétence au service des urgences. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - LYON Adresse 2 AVENUE SIMONE VEIL Ville DECINES CHARPIEU Departement Rhône Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines charpieu/

Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers THEATRE A L’OUEST – LYON 2023-10-27 was last modified: by Les Glandeurs Nature Le Bal Des Pompiers THEATRE A L’OUEST – LYON THEATRE A L'OUEST - LYON 27 octobre 2023 THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

DECINES CHARPIEU Rhône