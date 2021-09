Bobigny Stade départemental de La Motte Bobigny, Seine-Saint-Denis Les gladiateurs sont dans l’arène ! Stade départemental de La Motte Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Les gladiateurs sont dans l'arène !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Stade départemental de La Motte

Les fouilles archéologiques ont révélé les traces d’une occupation d’époque romaine à l’emplacement des stades de la Motte. Il y a 2000 ans, à Bobigny comme partout ailleurs dans l’Empire, on avait adopté l’art de vivre à la romaine. De Londres à Budapest, à Rome comme à Lutèce, les spectacles de gladiateurs étaient fort prisés. Les gladiateurs, des esclaves maltraités, qui se battent à mort ? Eh bien non ! Des sportifs de haut niveau, entraînés, disciplinés, parfois superstarisés. Les athlètes d’ACTA feront revivre les _provocatores_, rétiaires, _sécutores_… Par la troupe de combats historiques ACTA Chaque enfant devra être accompagné d’une personne adulte. L’activité se divise en deux phases : – Un spectacle d’une durée de 45 minutes. – Un atelier de découvert en famille d’une durée de 20 minutes.

Entrée libre

