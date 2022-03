Les gladiateurs dans l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Venez découvrir et comprendre l’équipement, l’histoire, et les techniques de combats des gladiateurs dans l’antiquité. Présentés par la société d’archéologie expérimentale ACTA.

Animations incluses dans le tarif d’entrée, gratuit -18 ans

2022-04-12T11:45:00 2022-04-12T12:30:00;2022-04-12T15:15:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-19T11:45:00 2022-04-19T12:30:00;2022-04-19T15:15:00 2022-04-19T16:00:00;2022-04-21T11:45:00 2022-04-21T12:30:00;2022-04-21T15:15:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T11:45:00 2022-04-22T12:30:00;2022-04-22T15:15:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-26T11:45:00 2022-04-26T12:30:00;2022-04-26T15:15:00 2022-04-26T16:00:00;2022-04-28T11:45:00 2022-04-28T12:30:00;2022-04-28T15:15:00 2022-04-28T16:00:00;2022-04-29T11:45:00 2022-04-29T12:30:00;2022-04-29T15:15:00 2022-04-29T16:00:00;2022-05-03T11:45:00 2022-05-03T12:30:00;2022-05-03T15:15:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-05T11:45:00 2022-05-05T12:30:00;2022-05-05T15:15:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-06T11:45:00 2022-05-06T12:30:00;2022-05-06T15:15:00 2022-05-06T16:00:00

