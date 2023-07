Asso JLS Les Glaciers Saint-Sorlin-d’Arves, 10 juillet 2023, Saint-Sorlin-d'Arves.

Asso JLS 10 – 24 juillet Les Glaciers 1090€ Mais nous réajustons en fonction du QF sur dossier et en fonction de nos moyens.

C’est un séjour sportif qui se déroule en montagne.

L’objectif est de travailler sur le respect de l’environnement et de faire découvrir aux enfants les bienfaits de la faune et de la flore ainsi que de travailler la découverte et le dépassement de soi dans un environnement inconnu.

Les enfants partiront en quête du bonheur de l’écologie pour un monde meilleur notamment à travers l’apprentissage du tri selectif et le devenir de nos déchets

Nous travaillerons aussi via différentes activités telles que la randonnée, l’escalade, le dépassement, la maîtrise de soi et la confiance en soi et envers les autres

Les Glaciers Chemin du Four Vieux Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 29 29 73 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-24T15:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

sport nature