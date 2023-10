KAROLYN Les Glacières de la banlieue Bordeaux, 20 novembre 2023, Bordeaux.

KAROLYN Lundi 20 novembre, 19h00 Les Glacières de la banlieue Traduction LSF sur demande pour le vernissage par mail. Informations par téléphone.

Cette exposition relate de façon allégorique, en 12 portraits grand format de Bernard Brisé, le rapport à l’autre et les changements d’apparences de Karolyn, femme transgenre d’origine africaine vivant à Bordeaux. Assignée biologiquement homme à la naissance, Karolyn a traversé diverses interrogations et mutations dans sa quête identitaire. Exposition du 20 novembre au 10 décembre 2023 : lundi au vendredi de 10h à 18h, permanence le samedi 25 et le dimanche 26 novembre de 10h à 18h et les autres week-ends sur RDV.

Organisé par Sténopé, en partenariat avec l’association Groupe des cinq

Les Glacières de la banlieue 121 Avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:00:00+01:00

