Gironde Apéro sonore Corbuséen Les Glacières de la Banlieue Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux. Apéro sonore Corbuséen Samedi 14 octobre, 18h30 Les Glacières de la Banlieue Gratuit. Entrée Libre. Quand la musique rencontre le château d’eau de Le Corbusier, c’est une source d’inspiration sans limite… Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 08 08 88. http://groupedescinq.fr En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d’expositions d’art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies. Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association « Groupe des Cinq ». Bus 3 : arrêt Grand Lebrun / Bus 15 et 41 arrêt place Lopez / Station V3 Grand Lebrun / parking libre à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

