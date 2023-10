Assistez à la projection du film « L’esprit Le Corbusier » Les Glacières de la Banlieue Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Assistez à la projection du film « L’esprit Le Corbusier » 14 et 15 octobre Les Glacières de la Banlieue Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Dans le film de Gilles Coudert, « L’esprit Le Corbusier », Charles Berling porte la voix du réalisateur et nous livre son expérience vécue. Né à Firminy en 1963 au cœur du plus grand ensemble conçu par Le Corbusier en Europe, il a passé une partie de son adolescence à fréquenter le complexe sportif, la piscine, la maison de la culture, l’unité d’habitation et l’église qui composent cet ensemble architectural unique.

La pratique de ces espaces et édifices aux formes surprenantes, pensés par Le Corbusier lui a fait appréhender les notions d’architecture, d’urbanisme et de design, l’a sensibilisé aux formes, aux matériaux, aux couleurs, et a provoqué chez lui un questionnement esthétique et fonctionnel qui l’a probablement incité à intégrer par la suite l’école des Beaux-arts de Saint-Etienne.

De nombreux créateurs contemporains, artistes, architectes, chorégraphe, cinéaste, designer, compositeur font eux aussi référence aux œuvres, à la démarche ou à la figure de l’architecte dans un rapport tour à tour esthétique et politique, élogieux ou critique, qui témoigne d’un intérêt renouvelé sinon d’une fascination pour le mouvement Moderne au travers du plus iconique de ses représentants.

Gilles Coudert a recueilli le témoignage de ces créateurs, interrogé leur relation personnelle à Le Corbusier et surtout la manière dont ils le réinterprètent dans leur domaine, pour faire œuvre. Afin de vérifier pourquoi un regain d’intérêt pour l’architecture et la pensée de l’architecte semble plus que jamais d’actualité,

Gilles Coudert interroge aussi l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen et va à la rencontre d’habitants et d’usagers revendiquant chacun à sa manière une influence, une filiation ou un héritage vis-à-vis de l’architecte, de son œuvre et de son esprit.

Du site de Firminy au Cabanon de Roquebrune en passant par la Cité Radieuse de Marseille, le film nous révèle au fil des entretiens trois sites majeurs de l’œuvre de Le Corbusier, accompagnés d’images exceptionnelles de ces architectures et d’archives inédites de la vie quotidienne de ses habitants dans les années 70.

Avec la participation de Marc Barani, Neal Beggs, Daniel Buren, Jean-Louis Cohen, Domenec, Frédéric Flamand, Pierre Grange, Ora Ito, Pascale Jakuboswki, Kengo Kuma, Alexandre Périgot, Dominique Perrault, Xavier Veilhan.

L’œuvre architecturale de Le Corbusier a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2016.

Un film écrit et réalisé par Gilles Coudert.

Une coproduction France Télévisions, MONA LISA Production, APRES Production Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Saint-Etienne Métropole, de la Ville de Firminy, du CNC et de la Procirep.

Durée du film : 52 minutes / Année de production : 2018.

Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 08 08 88. http://groupedescinq.fr [{« type »: « email », « value »: « lesglacieres@groupedescinq.art »}] En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d’expositions d’art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies.

Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association « Groupe des Cinq ». Bus 3 : arrêt Grand Lebrun / Bus 15 et 41 arrêt place Lopez / Station V3 Grand Lebrun / parking libre à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T17:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

2023-10-15T17:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

©2018 France Télévisions / Mona Lisa production / a.p.r.e.s production