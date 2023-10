Le Corbusier Dés[archi]vé Les Glacières de la Banlieue Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Le Corbusier Dés[archi]vé 14 et 15 octobre Les Glacières de la Banlieue

L’exposition Là-eau ! en cours aux Glacières de Caudéran, est l’occasion pour Groupe des Cinq de révéler plus de 35 ans d’archives retraçant l’engagement de l’association pour sauvegarder le château d’eau de Podensac, premier édifice de Le Corbusier en France !

Jean de Giacinto, acteur infatigable de cette sauvegarde, vous embarquera dans une déambulation à travers les archives mais aussi les photos et vidéos de la restauration en cours, réalisées par Jean-Marie Bertineau et dévoilées à l’occasion des journées nationales de l’architecture. Il ne manquera pas de ponctuer le parcours par quelques anecdotes ubuesques…

Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 08 08 88. http://groupedescinq.fr En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d’expositions d’art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies.

Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association « Groupe des Cinq ». Bus 3 : arrêt Grand Lebrun / Bus 15 et 41 arrêt place Lopez / Station V3 Grand Lebrun / parking libre à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

groupe des cinq