« Le Corbusier & L’EAU » projection et échange autour de l’œuvre de Le Corbusier 14 et 15 octobre Les Glacières de la Banlieue Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée.

Du château d’eau de Podensac, au cabanon de Roquebrune-Cap-Martin, en passant par la centrale hydroélectrique de La Roche Millac, le poste de l’écluse à Kembs-Niffer, le Louise Catherine à Paris, le barrage de Dakhra et bien d’autres réalisations encore : C’est un véritable water road trip auquel le FIFAAC et Groupe des Cinq vous invitent ! « Le Corbusier et l’eau », imaginée et orchestrée par Bruno Gerbier, sera l’occasion de (re)visiter le patrimoine architectural méconnu de Le Corbusier et décrypter le lien fort qu’il a tissé entre son architecture et l’eau.

Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d'expositions d'art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies.

Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l’agence d’architecture de Jean de Giacinto ainsi que l’association « Groupe des Cinq ». Bus 3 : arrêt Grand Lebrun / Bus 15 et 41 arrêt place Lopez / Station V3 Grand Lebrun / parking libre à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:45:00+02:00

©FLC La Fondation Le Corbusier