Le Corbusier & les femmes Les Glacières de la Banlieue Bordeaux

Le Corbusier & les femmes 14 et 15 octobre Les Glacières de la Banlieue Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux. Le Corbusier & les femmes 14 et 15 octobre Les Glacières de la Banlieue Gratuit. Entrée Libre. « Le château d'eau de Le Corbusier – Histoire de femmes » est une fiction documentaire, réalisé par Jean-Marie Bertineau et France 3 Aquitaine, dont le scénario anachronique et burlesque inspiré par la « garçonnière » appelée aussi « Gloriette » mêle l'histoire de la première œuvre en France – encore trop méconnue – de Le Corbusier, à celle des femmes qui ont traversé la vie de l'architecte. Les Glacières de la Banlieue 121 avenue Alsace Lorraine, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine En 1990, Jean de Giacinto sauva ce hangar industriel de la destruction pour en faire un lieu d'expositions d'art contemporain. Ainsi, cet édifice du XIXe siècle a accueilli de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies. Ce lieu, qui interpelle par son originalité, abrite depuis 2005 l'agence d'architecture de Jean de Giacinto ainsi que l'association « Groupe des Cinq ».

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00
2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

