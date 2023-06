Parcours déambulatoire et conférence sur le patrimoine architectural fascinant des châteaux d’eau Les Glacières de la banlieue Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

C’est au début du XXe siècle avec la découverte du béton armé, que les architectes vont peu à peu délaisser les réservoirs aériens pour donner, à partir des années 60, des formes novatrices aux châteaux d’eau et réaliser de véritables œuvres architecturales.

Les formes futuristes, prouesses de béton au fonctionnement méconnu, nous rappellent aussi qu’ils ont révolutionné la vie quotidienne, en apportant l’eau avec abondance.

Artéfacts dans le paysage, les châteaux d’eau nous perturbent, ébranlent notre perception, intriguent par leurs formes, attisent notre curiosité, suscitent l’imaginaire et animent les souvenirs…

Imaginée comme une invitation au rêve, les artistes contemporains soutiendront l’exposition en proposant leur vision singulière du château d’eau et de l’eau. Chacun.e sera convié.e, à travers un parcours déambulatoire, à vivre un voyage tantôt initiatique, tantôt fantastique, pour découvrir le patrimoine architectural fascinant des châteaux d’eau de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le thème des châteaux d’eau sera aussi l’opportunité d’aborder les enjeux de l’eau pour les années à venir. Aussi l’enjeu pour les années consiste à préserver la quantité et la qualité de l’eau pour assurer une quantité d’eau douce disponible pour la population.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites commentées de l’exposition, ainsi qu’une série de conférences, dispensées par la très singulière association Les Châteaux d’eau de France (ACF).

À une époque où les réfrigérateurs n'existaient pas, ce hangar industriel construit en 1909 servait au stockage des pains de glace, qui alimentaient les commerçants et les particuliers de la ville de Bordeaux.

En 1950, une charpente en bois achetée au château Fieuzal, produisant du vin classé au titre des grands crus des Graves à Léognan, remplace l’ancienne charpente métallique.

Jean de Giacinto sauve ce hangar de la destruction et réhabilite le lieu en 2002 : il aura une fonction d’espace d’exposition autour d’une serre à l’intérieur de l’entrepôt, accueillant un espace de travail pour deux agences d’architecture, ainsi que l’association Groupe des Cinq.

Le Groupe des Cinq est une association culturelle qui soutient l’art contemporain et agit pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Aquitaine. Il est actif dans le domaine de la production, de l’exposition, de la diffusion, de la valorisation de l’art contemporain et de la promotion des artistes.

