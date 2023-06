Parcours découverte sur le patrimoine architectural aquitain Les Glacières de la banlieue Bordeaux, 15 septembre 2023, Bordeaux.

Artéfacts dans le paysage, les châteaux d’eau nous perturbent, ébranlent notre perception, intriguent par leurs formes, attisent notre curiosité, suscitent notre imaginaire et animent nos souvenirs…

Portée par les architectes du Groupe des Cinq, l’exposition a pour ambition de vous faire lever les yeux au ciel et (re)découvrir le patrimoine architectural aquitain se trouvant juste à vos pieds…

Imaginée comme une invitation au rêve, chacun.e sera convié.e, à travers un parcours déambulatoire, à vivre un voyage tantôt initiatique, tantôt fantastique, pour découvrir le patrimoine architectural fascinant des châteaux d’eau de la région Nouvelle-Aquitaine, et en particulier le château d’eau « à la Gloriette », premier édifice de Le Corbusier en France, en 1917. Une visite guidée de l’exposition : « Là-eau » est proposée afin de sensibiliser le jeune public à l’architecture et au patrimoine, qui sera orientée en fonction de l’âge des participants et à convenir avec l’enseignant.

Exemples de thématiques :

– Drôles de noms, drôles de formes !

Bouchon de champagne, champignon, sablier… Les châteaux d’eau ont autant de noms qu’il y a de formes !

L’objectif ici est d’appréhender l’espace, l’architecture et le patrimoine par l’observation et la manipulation des formes et des matériaux.

– Que se passe-t-il dans la Gloriette de Le Corbusier ?

(Re)découvrez un des plus grand architectes du XXe siècle.

L’objectif est d’éveiller la créativité et développer l’imagination des enfants.

– Architecture d’eau, architecture d’art

La visite de l’exposition sera le prétexte pour faire découvrir les artistes contemporains de notre région ayant déjà investi le château d’eau de Le Corbusier, mais aussi tous les artistes qui ont été inspirés par les châteaux d’eau dans le monde.

Ainis, l’objectif est d’aborder l’art contemporain par le biais de la thématique des châteaux d’eau.

À une époque où les réfrigérateurs n'existaient pas, ce hangar industriel construit en 1909 servait au stockage des pains de glace, qui alimentaient les commerçants et les particuliers de la ville de Bordeaux.

En 1950, une charpente en bois achetée au château Fieuzal, produisant du vin classé au titre des grands crus des Graves à Léognan, remplace l’ancienne charpente métallique.

Jean de Giacinto sauve ce hangar de la destruction et réhabilite le lieu en 2002 : il aura une fonction d’espace d’exposition autour d’une serre à l’intérieur de l’entrepôt, accueillant un espace de travail pour deux agences d’architecture, ainsi que l’association Groupe des Cinq.

Le Groupe des Cinq est une association culturelle qui soutient l’art contemporain et agit pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Aquitaine. Il est actif dans le domaine de la production, de l’exposition, de la diffusion, de la valorisation de l’art contemporain et de la promotion des artistes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

