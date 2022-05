Les GI’s débarquent en Nouvelle-Calédonie! Musée de la Seconde Guerre mondiale Noumea Catégorie d’évènement: Nouméa

Musée de la Seconde Guerre mondiale, le samedi 14 mai à 18:00 Les GI’s débarquent ! Après l’entrainement, les GI’s vous proposent de revivre l’« American way of life » sur la base arrière de Nouméa. Répondez à leur invitation et relevez le défi ! Musée de la Seconde Guerre mondiale 14 avenue Paul Doumer 98800 Nouméa Noumea

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

