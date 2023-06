Visite guidée d’un atelier de fabrication de girouettes Les girouettes du Mage Le Mage Le Mage Catégories d’Évènement: Le Mage

Orne Visite guidée d’un atelier de fabrication de girouettes Les girouettes du Mage Le Mage, 15 septembre 2023, Le Mage. Visite guidée d’un atelier de fabrication de girouettes 15 – 17 septembre Les girouettes du Mage A deux pas de Longny au Perche, entre douces vallées et villages tranquilles, Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier au Mage. A l’intérieur des girouettes en cuivre fabriquées de façon traditionnelles et artisanales. Des scènes de vie où l’on retrouve certes le « traditionnel » coq, mais également différentes scènes représentant des activités humaines, des métiers d’antan comme le laboureur, le semeur, le faucheur, le bourrelier, le charron, l’horloger, le potier, l’ébéniste… Chaque pièce est unique, gravée et numérotée.

L’artisan fait volontiers un historique des girouettes au travers du temps et donne des explications sur la lecture météorologique d’une girouette suivant son orientation face au vent dominant. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’artisan ouvre les portes de son atelier au public … une occasion de découvrir un métier d’art peu connu. 3 jours pour prendre le temps de venir à la rencontre d’un savoir-faire exceptionnel. Pour le jeune public : possibilité de reconstituer un puzzle à base de chutes de scènes de girouettes. Les girouettes du Mage 20 grande rue, 61290 Le Mage Le Mage 61290 Orne Normandie 02 33 73 62 60 http://girouettesdumage.over-blog.com Dans le petit village du Mage, situé dans les collines du Perche, l’atelier d’un des derniers artisan girouettier de France ouvre ses portes au public. D918 entre L’Aigle et Nogent-le-Rotrou Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00
2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

