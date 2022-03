Les Giboulées de Marsanne N°3 Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Les Giboulées de Marsanne N°3 Marsanne, 14 mai 2022, Marsanne. Les Giboulées de Marsanne N°3 Espace des buis Chemin des buis Marsanne

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace des buis Chemin des buis

Marsanne Drôme Marsanne EUR 16 21 Soirée 3 Lives Reggae Ragga Hip Hop Electro Dub Drum ‘n Bass

Buvette et petite resto (produits locaux, artisanaux et bios) sur place Espace des buis Chemin des buis Marsanne

Détails Catégories d'évènement: Drôme, Marsanne

