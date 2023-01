Les Giboulées de Marsanne 4 / Soom T + Vanupié + Ondubground Marsanne Marsanne Marsanne Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Marsanne EUR ZAMM présente : Les Giboulées de Marsanne et reçoit Soom T (La reine du Raggamufin (Écosse/Inde) +Vanupié (Reggae Soul (France) + OndubGround (Électro Dub).

Infos Médias Billetteries etc… : www.zefiestival.net asso.zamm@gmail.com +33 6 79 90 80 60 https://www.zefiestival.net/ Route de Cléon d’Andran Espace des Buis Marsanne

