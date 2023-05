Coupe du Monde Mountain Bike UCI, 6 septembre 2023, Les Gets.

Avec déjà de nombreuses compétitions internationales accueillies, dont les Championnats du Monde de VTT en 2004 et 2022, RDV pour une nouvelle Coupe du Monde de VTT (XCO, DHI et XCC) où les meilleurs riders de VTT du monde entier viendront s’affronter..

2023-09-06 à ; fin : 2023-09-10

Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



With many international competitions already hosted, including the MTB World Championships in 2004 and 2022, let’s meet for a new MTB World Cup (XCO, DHI and XCC) where the best MTB riders from around the world will come to compete.

Con muchas competiciones internacionales ya celebradas, incluidos los Campeonatos del Mundo de MTB de 2004 y 2022, esperamos con impaciencia una nueva Copa del Mundo de MTB (XCO, DHI y XCC) a la que acudirán a competir los mejores corredores de MTB de todo el mundo.

Es wurden bereits zahlreiche internationale Wettbewerbe ausgerichtet, darunter die Mountainbike-Weltmeisterschaften 2004 und 2022. RDV für einen neuen Mountainbike-Weltcup (XCO, DHI und XCC), bei dem die besten Mountainbike-Fahrer aus der ganzen Welt gegeneinander antreten werden.

