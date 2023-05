Fête du Tour, 27 mai 2023, Les Gets.

A l’occasion du départ de l’étape 13 du Tour de France aux Gets cet été, nous vous proposons de venir passer un week-end sur le thème du vélo ! Diverses animations pour toute la famille !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the departure of stage 13 of the Tour de France in Les Gets this summer, we invite you to spend a weekend on the theme of cycling! Various activities for the whole family!

Con motivo de la salida de la 13ª etapa del Tour de Francia en Les Gets este verano, ¡le invitamos a pasar un fin de semana sobre el tema del ciclismo! Diversas actividades para toda la familia

Anlässlich des Starts der Etappe 13 der Tour de France in Les Gets in diesem Sommer schlagen wir Ihnen vor, ein Wochenende rund um das Thema Fahrrad zu verbringen! Verschiedene Animationen für die ganze Familie!

