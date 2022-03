“Les gestes et savoir-faire du jardinier (semis, greffage, bouturage, rempotage,…)” : atelier de jardinage Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Un cycle de 3 ateliers pratiques permettant d’acquérir les gestes de base du jardinier. Deux niveaux de difficulté sont possibles, en fonction des possibilités de chacun et des places disponibles sur le moment. Chacun repartira avec son greffon, sa petite plante en godet ou sa bouture.

Rendez-vous au Théâtre de verdure dans le Parc de la Garenne, sur réservation, tout public, à partir de 5 ans si accompagné d’un adulte, 3€ possibilité de billet couplé avec l’entrée du château : 5 €)

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00

