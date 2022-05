Les gestes du jardinier face au changement climatique Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Les gestes du jardinier face au changement climatique Perche en Nocé, 5 juin 2022, Perche en Nocé. Les gestes du jardinier face au changement climatique Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

2022-06-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-05 17:30:00 17:30:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne Organisés avec Jérôme Voyer et le Parc du Perche, ces ateliers ont pour but d’accompagner la mise en place d’un jardin potager écologique chez soi. Vous vous posez des questions sur les gestes du jardinier à adapter avec l’évolution du changement climatique. Un jardinier averti sera présent au jardin potager de la Maison du Parc tout l’après-midi pour aborder ce sujet.

Un moment pour échanger des savoirs, transmettre des expériences dans le respect du vivant et la promotion des pratiques en faveur de l’environnement dans le jardin. (à partir de 12 ans accompagné d’un adulte)

Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10 (Sur réservation jusqu'au 4 juin 12h)

