Les gestes de la Préhistoire Les Eyzies, 2 novembre 2021, Les Eyzies. Les gestes de la Préhistoire 2021-11-02 15:00:00 – 2021-11-02 17:00:00 Pôle d’Interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Découverte de la collection audiovisuelle Les Gestes de la Préhistoire, à travers la projection d’une sélection de sujets, commentée par Serge Maury (coordinateur des expérimentations de la collection).

A partir de 12 ans

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'Interprétation de la préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville 44.93606#1.0185