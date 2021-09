Les Gens Ferrat Le Grand Sud, 8 septembre 2021, Lille.

Les Gens Ferrat

Le Grand Sud, le mercredi 8 septembre à 17:00

Après 3 jours de répétitions et juste avant leur concert sur la grande scène de la Fête de l’Humanité le dimanche 12 septembre, **LE GRAND SUD** et **LE TERRIER PRODUCTIONS** vous invitent à assister en avant-première à la représentation du spectacle “Les Gens Ferrat”. Les musiciens du projet « Les gens Ferrat » se sont emparés de 24 chansons de l’artiste dont Ma France, La montagne, Ma môme, Camarade, Maria… et d’autres textes plus ou moins connus, mais tous d’une force et d’une beauté indéniable. En fusionnant et en mélangeant les styles musicaux, ils ont réalisé des arrangements inattendus entre balades douces, rythmes rock, blues ou reggae, pour un spectacle où le Ferrat d’hier rencontre le son d’aujourd‘hui. Il n’est pas question de vouloir faire entrer Jean Ferrat dans un quelconque panthéon. Pour ces mots d’hier qui crient et résonnent encore si fort aujourd’hui, pour ces textes ciselés qui parlèrent pourtant au peuple des ronds-points, à cette France qu’il a su si bien chanter, il est question de rappeler, de montrer la force, la beauté des mots posés sur ce que l’Homme peut faire de grand et de sublime et contre ses bourreaux. **Sur scène et pas loin** Gilles Chahinian, batterie Anne Conti, chant Solo Gomez, chant Fabrice L’Homme, basse, contrebasse Manuel Paris, guitares Sonia Rekis, accordéon, chœurs Gabriel Vallet de Villeneuve, chant et guitare Franck Vandecasteele, chant Benoît Beghin, son Guillaume Bonneau, lumière Cléo Sarrazin, vidéo Pierre Le Masson, photographies **Production** Le Terrier Productions, Droit de Cité, Centre culturel Jean Ferrat, Avion Le Channel, scène nationale de Calais, Le Grand Sud, Lille >>> Réservation et pass sanitaire indispensables.

Gratuit

Assistez à une sortie de résidence artistique en compagnie des Gens Ferrat

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



