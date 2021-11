Rezé Cinéma Saint Paul Loire-Atlantique, Nantes Les gens et le revenu universel – Ciné-débat Cinéma Saint Paul Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les gens et le revenu universel – Ciné-débat Cinéma Saint Paul, 19 novembre 2021, Rezé. 2021-11-19

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € Projection suivie d’un débat. Et vous, que feriez-vous avec un revenu garanti à vie ? Venez en discuter avec le groupe nantais du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) et avec Léna Le Guay, co-réalisatrice du film “Les gens et le revenu universel”.Ce film est un road-movie poétique où des militants voyagent à vélo à travers la France et dialoguent avec des citoyens ordinaires sur ce que le revenu de base changerait dans leur vie. Cinéma Saint Paul adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau 02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/

Cinéma Saint Paul 38 Rue Julien Douillard Pont Rousseau Rezé 44400 02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/