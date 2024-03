Les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nous jours Centre Pioche Metz, vendredi 22 mars 2024.

Les gens du voyage dans la chanson française des années 60 à nous jours Conférence musicale de Jean Claude Rouméga Vendredi 22 mars, 19h30 Centre Pioche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Aux travers d’extraits choisis de chansons françaises (de Dalida aux Ogres de Barback, en passant par Ferré, Aznavour, Renaud, Mano Solo, le rap gitan…) Jean-Claude Rouméga analyse et déconstruit les représentations des Gens du voyage véhiculées dans la chanson française.

Cette conférence musicale, accompagnée d’un diaporama de photographies réalisé par Alain Benesty, vise à lutter contre les stéréotypes et à mieux connaître les réalités du monde des Voyageurs : d’où viennent-ils ? l’évolution de leur statut, leur culture, leurs difficultés au quotidien…

Cette conférence s’inscrit dans la lutte contre l’antitsiganisme défini par le Conseil de l’Europe comme « une forme distincte de racisme et d’intolérance, à l’origine d’actes d’hostilité allant de l’exclusion à la violence à l’encontre des communautés de Roms et de « Gens du voyage ».

Centre Pioche 13 rue Pioche Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est

gens du voyage voyageurs