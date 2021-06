Plouguerneau Phare de l'île Wrac'h Finistère, Plouguerneau « Les gens de l’île Wrac’h parlent de leur Maison-Phare » et Conférence Archipel de Lilia » Phare de l’île Wrac’h Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Phare de l’île Wrac’h Entrée libre (selon les règles sanitaires en vigueur à cette date) / prévoir des bottes ou chaussures adaptées pour traverser, ainsi que son masque.

Samedi 18 : « Les gens de l’île Wrac’h parlent de leur Maison-Phare » / Dimanche 19 : conférence d’Yves Bramoullé sur l’Archipel de Lilia et la communauté goémonière des îles. Phare de l’île Wrac’h île Wrac’h 29880 Plouguerneau Plouguerneau Finistère

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T14:00:00

