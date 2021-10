Les Gens de Ferrat La Boîte à Musiques, 21 novembre 2021, Wattrelos.

Les Gens de Ferrat

La Boîte à Musiques, le dimanche 21 novembre à 18:00

Pour ces mots d’hier qui crient et résonnent encore si fort aujourd’hui. Parce que l’idée n’est sûrement pas de faire entrer Ferrat dans un quelconque panthéon. Pour rappeler, montrer la force, la beauté des mots posés sur ce que l’Homme peut faire de grand et de sublime et contre ses bourreaux. Pour ces textes ciselés qui parlèrent pourtant au peuple des ronds points, à cette France qu’il a su si bien chanter. Parce que le « sang sèche vite en entrant dans l’histoire…. ». Parce que l’amour reste le remède à la laideur et que fermer les yeux sur le malheur n’a jamais été le meilleur moyen d’éviter les désastres. Parce qu’on a besoin d’idéal, d’humanité, de lutter pour un monde plus humain, plus tendre. Pour tout cela et parce qu’on a tellement besoin de ré-enchanter ces porte-voix et d’entendre d’autres mots que ceux autorisés à distraire l’opinion, chanter Jean Ferrat est essentiel. Voilà pourquoi la joyeuse troupe s’est emparée de 24 chansons de l’artiste dont Ma France, La montagne, Ma môme, Camarade, Maria… et d’autres textes plus ou moins connus, mais tous d’une force et d’une beauté indéniable. En fusionnant, en mélangeant les styles musicaux, ils ont fait des arrangements inattendus, entre balades douces, rythmes rock, blues ou reggae, pour un spectacle où le Ferrat d’hier rencontre le son d’aujourd‘hui. Dimanche 21 novembre 2021 à 18h Boîte à Musiques, rue Amédée Prouvost à Wattrelos Tarifs : 9€ – 6€ (demandeurs d’emploi, lycéens et demandeurs d’emploi) Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Wattrelos – Réservation téléphonique possible au 03.20.75.85.86

9€ – 6€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Concert

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T18:00:00 2021-11-21T19:30:00