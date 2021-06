« Les gens de Bligny » vus par l’écrivain et photographe Patrick Bard Centre Hospitalier de Bligny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fontenay-lès-Briis.

« Les gens de Bligny » vus par l’écrivain et photographe Patrick Bard

du samedi 3 juillet au samedi 28 août à Centre Hospitalier de Bligny

Patrick Bard, en résidence sur la colline de Bligny, explore le parc de l’hôpital et les archives historiques des anciens sanatoriums de Bligny. Il compare les images anciennes et celles qu’il réalise, les confronte ; et compose des assemblages inédits qu’il présentera au public pendant l’été 2021 en différents endroits ombragés autour du Théâtre de Bligny. Ses réalisations photographiques inédites, imprimées sur supports transparents enserrés dans des supports de fer brut, invitent le visiteur à rassembler dans le même champ de vision le temps passé, le présent sublimé par le photographe, et la réalité végétale reposante et variée. Cette exposition intitulée « **Les gens de Bligny** » nous entraîne dans une déambulation surprenante au sein d’un parc de 87 hectares peu visité, celui du Centre Hospitalier de Bligny dans l’Essonne rurale. L’entrée est libre, le voyage commence et se termine devant le **Théâtre de Bligny** : la mythique salle de spectacle du Centre Hospitalier de Bligny. Bon voyage dans le temps et l’espace… Une brochure guide permet au visiteur de suivre le fi de l’exposition tout en lui permettant de recomposer le contexte de plus de 120 ans de vie des gens de Bligny… Cet été également, le Théâtre de Bligny restera ouvert le week-end et proposera des spectacles gratuits sur son parvis réaménagé : de la danse, de la musique. Tout ce qu’il faut pour profiter du début de la fraîcheur du soir… Tout savoir sur #BlignyETE2021 : les spectacles gratuits et en plein air de l’été 2021 sur le parvis réaménagé du Théâtre de Bligny ? : [www.theâtre-de-bligny.fr](http://www.the%C3%A2tre-de-bligny.fr)

Entrée libre et gratuite. Entrez dans l’hôpital puis garez-vous sur les emplacement balisés uniquement. Vous serez accueillis sur le parvis du Théâtre de Bligny. Il vous est demandé de porter le masque de protection tant que vous êtes en vue des bâtiments

L’écrivain et photographe Patrick Bard,en résidence sur la colline de Bligny, explore le parc de l’hôpital et les archives historiques des anciens sanatoriums de Bligny…

Centre Hospitalier de Bligny Rue de Bligny 91640 Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T17:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T20:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T17:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T17:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T17:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T20:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T17:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T20:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T17:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T20:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T17:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T20:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T17:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T20:00:00