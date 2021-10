Les Genres du Conte Age d’Or de France, 11 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 11 octobre au 6 décembre 2021 :

lundi de 10h à 17h30

Randonnée, Conte Merveilleux, de Sagesse, Etiologique… Par Ralph Nataf

Bien connaître les genres du conte peut être déterminant à plusieurs titres : tant pour savoir comment l’aborder, que savoir comment l’approfondir et le travailler, ainsi que pour élaborer un programme, pour peu que l’on veuille prendre soin d’équilibrer « le menu » que nous donnons au public. En effet, nous ne nous approprions pas un conte de sagesse comme nous le ferions pour un conte merveilleux. Nous ne travaillons pas un conte étiologique, comme nous travaillerions une randonnée. Nous ne disons pas un conte de ruse et de malice, comme nous dirions un conte fantastique. Car chaque genre propose un voyage particulier en nous, et plus l’auditoire pourra distinctement sentir la nature de ce voyage, plus il pourra nous suivre loin dans les subtilités de notre parole.

Publics concernés : Débutants et confirmés

Le déroulé : Dans cet atelier, nous explorerons chaque matin les caractéristiques de quelques grands genres, et chaque après-midi, nous les expérimenterons dans des mises en situations, devant le groupe, avec retours du formateur… et retravailler pour sentir plus profondément telle ou telle caractéristique spécifique.

Le formateur : Ralph Nataf est conteur, lecteur, formateur. « Pour moi, raconter est un plaisir, une nécessité, mais aussi une fonction sociale… former, est un art : plaisirs partagés, goûts, saveurs, sens, recherche, trouver des réponses sur mesure… »

Age d’Or de France 35 rue de Lyon Paris 75012

5 : Quai de la Rapée (409m) 1, 14 : Gare de Lyon (453m)



Contact :Age d’Or de France 0153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.agedordefrance.com/?page=sommaire https://www.facebook.com/agedordefrance/ 0153246740 agedor@agedordefrance.com

