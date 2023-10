SI VENUS AVAIT SU Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux Sceaux, 14 mai 2024, Sceaux.

Fidèle à une démarche profondément ancrée dans le réel, la Compagnie Nova puise dans son travail d’immersion le matériau sensible et politique nécessaire à ses créations. Pour l’écriture et la conception de Si Vénus avait su, Margaux Eskenazi et Sigrid Carré Lecoindre sont parties à la rencontre de ces métiers invisibilisés, les socio-esthéticiennes, des passeuses d’âmes et de soin.

Après un long temps d’enquête sur différents territoires, où elles ont interrogé le lien entre beauté et invisibilité dans des structures où la question du soin est trop souvent passée sous silence, Margaux et Sigrid ont cherché à produire un récit poétique et drôle des corps à la marge.

Si Vénus avait su est une ode aux corps différents, accidentés et cicatriciels. Une ode à la réparation libérée de toute injonction. En tissant l’intime au politique, cette forme en itinérance avec une actrice et un acteur, se prépare à voyager sur le territoire dans des lieux non-dédiés pour ouvrir le dialogue avec chacune et chacun autour de nos corps et de nos vulnérabilités.

Nous écrivons un récit avec des personnages, des romances, des fictions, de l’amour, du chant, de l’intime et du profondément politique, en posant la question du corps à la marge – le corps malade, le corps pauvre, le corps vieux – mais aussi du corps beau. Si Vénus avait su est peut-être un spectacle-variation autour de la notion grecque de – « kalos kagathon » – qui affirme une équivalence, étrange pour nous modernes, entre le bien et le beau. Les donneuses de soin seraient-elle des kalos kagathon du temps présent ?

Tour à tour poétique et drôle, nous cherchons la poésie contemporaine itinérante qui se joue à deux avec des hommes et des femmes où la question de nos dignités sera au centre de notre histoire.

Sigrid Carré-Lecoindre & Margaux Eskenazi

