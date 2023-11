Crari or not – expérience immersive et participative entre théâtre et nouveaux médias Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

22 – 25 novembre
TARIFS 15€ | 12€

Une expérience théâtrale et numérique qui commence dans votre poche sur votre smartphone, qui se poursuit dans le hall du théâtre et qui s'achève en salle. Des réseaux sociaux à la réalité virtuelle, Émilie Anna Maillet met les nouveaux outils technologiques au service d'une fresque narrative explorant les passions et les drames de l'âge adolescent. Équipé d'un casque, le spectateur est entraîné dans une soirée mouvementée réunissant un groupe de lycéens. Autour de cette expérience centrale, les comptes Instagram des personnages ainsi qu'un parcours d'installations numériques viennent enrichir le propos. Crari or Not explore avec réalisme les paradoxes de toute une génération.

Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux
49, avenue Georges Clemenceau 92330 Sceaux

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:00:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:00:00+01:00
2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

