Gretel, Hansel et les autres Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux, 7 avril 2023, Sceaux.

Gretel, Hansel et les autres 7 et 8 avril 2023 Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux

Moya Krysa – Igor Mendjisky

Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux 49, avenue Georges Clemenceau 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Gretel et Hansel, tout comme le sel, ont disparu.

Le pays entier se goinfre de sucreries et ce soir-là, après l’école, l’étude et la garderie, la sœur et le frère ne sont pas rentrés chez eux, et, depuis, tout le monde les cherche : la famille trop occupée a peur, la police enquête, la nounou pleure, à l’école et à la médiathèque, on s’interroge et s’inquiète. Gretel et Hansel, eux, marchent dans la forêt à la recherche d’une petite maison salée qui pourrait sauver le monde de sa gloutonnerie, et font face aux plus grandes expériences de leurs jeunes vies : l’émancipation, la solitude, le mystère de la nature, la peur et l’amour fraternel. Alors que personne ne les avait préparés à de telles rencontres, voilà que surgissent en eux et dans leur petit village, à travers les méandres de la vie, des personnages réels et imaginaires peuplant les coulisses du temps trop court de l’enfance perdue : Antoine le policier, Madame Guillard, Le cèdre du Liban, l’écureuil, la sorcière, le marchand de larmes, la licorne et l’autre…

L’histoire des frères Grimm met en scène avec étrangeté et profondeur un frère et une sœur perdus dans la forêt par leurs parents qui se retrouvent par la suite aux prises avec une sorcière. Mon adaptation contera à travers cette histoire la manière dont on abandonne les enfants aujourd’hui, la peur de certains de trouver le bon chemin, la fuite, la peur de grandir et d’abandonner ses rêves. Elle contera également l’histoire des autres ; d’un policier, d’une enquête, d’un village où le sel a disparu, l’histoire d’une disparition dans le mystère, dans la nuit, sur le chemin d’une maison un peu trop épicée. Toujours sur le fil entre rêve et réalité, la matière qu’offrira celle-ci se prêtera à mes formes ; elle permettra à cette maquette et ces petits personnages mis en images, au son, au bruitage, à la musique de faire voyager le spectateur, de l’engouffrer dans son imaginaire et l’imaginaire d’Hansel et Gretel, l’imaginaire de l’enfance, de la nature, du rêve et de la nuit.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T10:00:00+02:00

2023-04-08T19:30:00+02:00

Gretel, Hansel et les autres, Igor Mendjisky, 2022 © Cleo Sarrazin