La Disparition Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux, 3 février 2023, Sceaux.

La Disparition 3 – 5 février 2023 Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux

Le Groupe Fantôme – Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson

Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux 49, avenue Georges Clemenceau 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

« Le 1er février 2017, un enfant venu assister à la création théâtrale Le Lac avec sa mère disparaît avant la fin de la représentation. Cinq ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est passé. On ne le saura sans doute jamais».

Voici le point de départ de La Disparition, spectacle en forme de quête, qui explore les frontières du réel et de la fiction. Dans cette création participative, le spectateur joue un rôle fondamental et est invité à mêler ses expériences personnelles au récit en construction.

Cette rencontre avec le spectateur est au cœur même du travail du Groupe Fantôme, qui conviait déjà le public lors d’une semaine de résidence de répétition du spectacle aux Gémeaux en octobre 2021.

« Nous voulons décentrer l’objet du spectacle », expliquent ceux qui considèrent le théâtre comme une expérience commune, un dialogue intime. L’environnement, d’abord nu et brut, participe à l’immersion sensorielle et tend doucement vers l’hypnose. A la fin de la représentation, chacun reconstruit l’histoire comme il le souhaite, et sort avec ses propres réponses.

Conception, texte et jeu : Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson

Scénographie Heidi Folliet

Création lumière : Stéphane Deschamps

Création sonore et musicale : Colombine Jacquemont et Émilien Serrault

Régie et construction décor Jean-Luc Malavasi

Production Le Groupe Fantôme

Coproduction Scène Nationale de Seaux – Les Gémeaux

Coréalisation Les Plateaux Sauvages

Avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages

Avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, de la Mairie de Paris, de la DRAC et d’ACME



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-05T18:50:00+01:00

Marie Charbonnier