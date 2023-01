Les Geek Singers en concert à la bibliothèque Benoîte Groult ! Bibliothèque Benoîte Groult, 15 avril 2023, Paris.

Le samedi 15 avril 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en ligne

A l’occasion du Numok, sortez la tête des écrans ! Venez tester votre geek’culture ou tout simplement écouter la musique live de vos jeux et animés préférés et la partager en famille ou entre amis.

Fondés en 2016, les Geek Singers sont un groupe vocal amateur composé de vingt-quatre choristes, sous la direction d’Aymeric Olivaud. Notre répertoire explore les différentes facettes des cultures de l’imaginaire : jeux vidéo, films et animation donnent ainsi lieu à des arrangements originaux et créatifs. Notre démarche s’attache à proposer une relecture de thèmes célèbres et une découverte de pièces plus confidentielles, sous la plume d’une équipe d’arrangeurs de divers horizons !

Que vous soyez geek confirmé ou tout simplement curieux de découvrir de nouveaux univers, nous vous souhaitons la bienvenue à bord !

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos destinations favorites :

Sonic, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Castlevania, Doom, Undertale, Aladin, Batman: The Animated Series, Sword of Mana, Ace Attorney: Phoenix Wright, Kaamelott, Octopath Traveler, Cuphead, Le Bon, la Brute et le Truand, Doki Doki Literature Club !…

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/concert-geek-singers

D.R. Geek singers