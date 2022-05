“Les Géants et les autres” – Pepito (sculpture) – Un été ornais contemporain Sap-en-Auge Sap-en-Auge Catégories d’évènement: Orne

Sap-en-Auge

“Les Géants et les autres” – Pepito (sculpture) – Un été ornais contemporain Sap-en-Auge, 7 juin 2022, Sap-en-Auge. “Les Géants et les autres” – Pepito (sculpture) – Un été ornais contemporain Sap-en-Auge

2022-06-07 – 2022-09-18

Sap-en-Auge Orne Sap-en-Auge Les géants du sculpteur Pepito s’imposent de loin, immenses silhouettes métalliques, toutes en visages expressifs, grandes mains et cheveux ou coiffes, livrés au vent. Elles semblent être des créatures venues d’une autre dimension, allantes, immenses mais légères, presque riantes, comme amusées de ces changements d’échelles. Rient-elles de nous rencontrer si petits ? Pour cette exposition, Pepito travaille avec les changements d’échelles. Après les géantes à l’extérieur, vous découvrirez à l’intérieur, des processions de petits personnages, métalliques eux aussi, avançant sur la brique rouge. Pepito s’inspire du village, de ses colombages en briques rouge et son historique avec la métallurgie. Visite libre de l’exposition en extérieur du 7 juin au 18 septembre Exposition salle de la mairie du 13 juillet au 4 septembre

