35 35 Soirée caritative organisée par les Lions Clubs de Marseille et de Plan-de-Cuques au profit de l’Institut Paoli-Calmettes, Centre Régional de Lutte contre le Cancer, le jeudi 12 mai 2022 à 20h30, avec un super show “Les Géants de la Soul Music” présenté par l’orchestre The Blues Brothers Tribute.



L’orchestre “The Blues Brothers Tribute” est composé d’une chanteuse, de trois chanteurs et de six musiciens à l’énergie débordante. Ils présentent un show époustouflant dans lequel ils interprètent les plus grands succès des vedettes de la Soul Music qui ont pour noms : James Brown, Aretha Franklin, The Blues Brothers, Otis Redding, Tina Turner, Ray Charles…



Un concert à la bonne humeur communicative, plein de rythme et de fantaisie !

Les Lions Clubs de Marseille et de Plan-de-Cuques ont le plaisir de vous convier au Château de la Buzine à un super show présenté par l’orchestre The Blues Brothers Tribute !

De l’ambiance, de l’énergie et du rythme !

http://labuzine.com/fr

