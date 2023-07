« Les Géants de la Montagne » de Luigi Pirandello, adaptation et mise en scène Marie-José Malis Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 13 décembre 2023, Aubervilliers.

Du mercredi 13 décembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 22h35

samedi

de 18h00 à 21h05

dimanche

de 16h00 à 19h05

.Tout public. payant

Du mercredi 13 Décembre 2023 au mercredi 20 Décembre 2023

Durée : 3h05

Dans la Grande Salle de La Commune

Le Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers présente « Les Géants de la Montagne », une pièce de Luigi Pirandello et mise en scène par Marie-José Malis, du 13 au 20 décembre 2023.

Le magicien Cotrone et sa troupe de « Guignards » vivent à l’écart

du monde, dans une villa où les pouvoirs de l’imaginaire, de la magie

et de l’irréel ont toute la place. Ils y accueillent la troupe de

théâtre de la comtesse Ilse, ruinée et rejetée après l’échec de La Fable du Fils Substitué

que la troupe cherche à jouer en dépit de tout. Cotrone propose aux

acteurs de répéter et de représenter la pièce au sein de la villa, en

s’appuyant pour la comprendre sur les forces imaginaires du lieu, mais

la comtesse refuse et affirme que la pièce ne peut se contenter d’un

lieu ainsi retranché et doit être jouée devant le public…

On connaît le spectacle de Kantor intitulé Qu’ils crèvent les artistes !

Avant de mourir, Pirandello a imaginé une fable théâtrale inachevée

dont le dénouement semblait pourtant conduire au massacre d’une troupe

de comédiens par le peuple. Dans ce « mythe », c’est ainsi qu’il le

nommait, l’Italien préféré de Marie-José Malis concentrait toute la

demande qu’il adressait au théâtre : qu’il soit serviteur d’une autre

idée et pratique de la réalité. Le mythe concentre toutes les questions

en souffrance de notre civilisation moderne : qu’avons-nous fait de la

réalité ? Pirandello, et Kantor aussi, étaient des modernes suprêmes,

pour eux le matérialisme et l’athéisme conquis par notre civilisation,

loin d’être en défaut, étaient une promesse infinie : que toutes choses,

autrefois dites spirituelles ou irréelles, ou de rebut, ou non advenues

ou défuntes, dieux et demi-dieux, légendes, lépreux éternels, violences

du vivre amorales, formes insensées des désirs et appels de l’homme

vers son vide, angoisses et tragique insaturables, toute chose soit

accueillie dans la réalité, dans la matière, en change la définition et

la pratique, l’élargisse, sans peur, sans avarice, sans anathèmes. Pour

une paix nouvelle, une joie des limbes, par-delà les limites de

l’humain, qui n’est jamais que cette danse autour de son vide. Cela

était demandé aux artistes les premiers. Mais qu’ils crèvent si eux

aussi y font défaut. Qu’ils crèvent par la main de ceux dont la dignité

est un excès, un intrus, une autre réalité plus grande qu’elle dans les

calculs du monde. C’est autour de cette question que Marie-José Malis

nous annonce vouloir articuler son dernier spectacle : mais pourquoi ces

géants de l’art ont-ils imaginé à la fin de leur vie, que pour l’heure,

il se pourrait bien que les artistes doivent « crever » ? Cette

question si belle, c’est une folie de plus, une fantasia obstinée, une

volonté de ne pas mourir sans avoir cherché plus loin, le sur-réalisme

de plain-pied qu’est le théâtre. Car comme on le dit souvent en

répétitions : mais tu y crois ou non ? Croire en toutes choses au point

d’y donner corps, c’est le programme : la suprême bêtise et la joie à

trouver, du théâtre.

avec Pascal Batigne, Juan Antonio Crespillo, Sylvia Etcheto, Olivier Horeau, Anne-Sophie Mage, Isabel Oed, Laurent Prache, Mohammad Muzammal Hossain Soheb

→ samedi 16 décembre, la représentation sera suivie d’un échange avec l’équipe artistique

→ samedi 16 décembre, profitez de l’offre dîner-spectacle avec la formule à 20€ (1 billet pour Les Géants de la Montagne à 7€ et 1 dîner au restaurant pour 13€ > réserver)

Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers 2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/23-24-les-geants-de-la-montagne/ +33148331616 billetterie@lacommune-aubervilliers.fr https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://www.facebook.com/Theatredelacommune/ https://billetterie.lacommune-aubervilliers.fr/spectacle?id_spectacle=623&lng=1

Nathanael Mergui