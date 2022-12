Les Géantes Dol-de-Bretagne, 7 janvier 2023, Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne.

Centre Culturel l’Odyssée Place du Foirail Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

2023-01-07 – 2023-01-07

Place du Foirail Centre Culturel l’Odyssée

Concert d’objets • Tout public • Durée : 1h15

Duo du Bas, c’est deux voix de femmes qui chantent les musiques du monde et traditionnelles. L’une est originaire du Pays Basque, l’autre de Bretagne. Pour le spectacle Les Géantes, les deux chanteuses sont parties à la rencontre de ces personnes hors-normes que nous croisons dans la rue, au commerce du coin, au fond d’une campagne. Des femmes et des hommes qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté ou un passé décadent. Parmi ces figures, une collectionneuse de poupées des Monts d’Arrée, un ermite peintre d’un village aragonais, une vieille femme bossue et misanthrope de Douarnenez… Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de la voix et des objets du quotidien qu’elles détournent au profit du rythme et de la poésie, Duo du Bas propose ici un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

Chant, écriture, composition, objets du quotidien Elsa Corre et Hélène Jacquelot I Son Julien Levu I Mise en lumière Gaëlle Fouquet, Erwan Cadoret I Décor Chloé Gazave I Producteur La Criée © Photographie : Serj Philouz

