Les Géantes. Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires.

2023-03-07 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-07 21:10:00 21:10:00 Écriture, composition, chant et petites percussions Elsa Corre et Hélène Jacquelot. Les « Géantes » sont les héroïnes du spectacle. L'histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles qu'attachantes, dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot tirent le portrait en chansons. Du pays de Navarre aux sentiers des Monts d'Arrée, la basque Hélène et la bretonne Elsa ont collecté les histoires de sept « géantes », partagé leur intimité et découvert leurs mondes enchantés. Autant de femmes en marge de la société qui, toutes, possèdent un joli brin de folie : une collectionneuse de poupées, une ermite qui peint sur les murs d'un village troglodyte aragonais, une vieille femme bossue et misanthrope qui arpente les rues de Douarnenez… Elles ont ainsi élaboré un répertoire d'une dizaine de chansons. Comme dans un conte, chaque étape de ce voyage musical est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu'étrange. Les chansons du duo sont composées en breton, en basque et en français, entrecoupées de voix enregistrées, d'anecdotes et d'une multitude inventive d'objets du quotidien devenus rythmes et percussions.

