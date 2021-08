LES GÉANTES – CHAÎNONT MANQUANT Laval, 14 septembre 2021, Laval.

« Nous savions d’où nous partions, nous pensions savoir où nous allions. Mais la rencontre bouleverse tout. Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 géantes. Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie, dans un monde enchanté où l’enfance est reine. »

Les géantes sont les héroïnes des chansons du Duo du Bas dans un road-movie extravagant. Attaché à l’exploration musicale autour de leurs deux voix, des langues et des objets du quotidien le Duo aime détourner au profit du rythme et de la poésie, proposant un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

Écriture, composition, chant et petites percussions : Elsa Corre

Écriture, composition, chant et petites percussions : Hélène Jacquelot

