A bord de la Péniche Spectacle, le vendredi 4 juin à 20:30

Duo Du Bas, c’est deux voix de femmes et des chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires. Avec cette nouvelle création, Elsa Corre et Hélène Jacquelot sont parties en quête d’héroïnes, de femmes qui ont une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté ou un passé décadent. Leur histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange… Ce sont sept géantes qu’elles nous racontent au rythme d’un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires. En partenariat avec « L’Amicale Laïque »

9/5€

Voix – Percussions – Chanson A bord de la Péniche Spectacle st medard sur ille Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T20:30:00 2021-06-04T23:00:00

