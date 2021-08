Les Gaulois débarquent à la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine, 19 septembre 2021, Saint-Saturnin-du-Bois.

Les Gaulois débarquent à la villa gallo-romaine !

le dimanche 19 septembre à Villa gallo-romaine

### La troupe “Les Gaulois d’Esse” vous invite sur le site pour vous présenter l’artisanat des gaulois Lémovices ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la troupe de reconstitution protohistorique installera un campement sur le site le dimanche 19 septembre. Vous pourrez rencontrer et discuter avec ces artisans passionnés ! _L’association Les Gaulois d’Esse est “une troupe de reconstitution protohistorique, travaillant sur l’évocation des Lémovices, un peuple gaulois du Limousin. […] Recherches et réalisations s’appuient sur une documentation scientifique rigoureuse utilisant les données les plus actuelles en archéologie, histoire et linguistique et sur des échanges avec les archéologues et les autres troupes de reconstitution”._ [Retrouvez les gaulois d’Esse sur leur site internet !](http://gaulois-esse.fr/reconstitution/les-gaulois-desse/)

Entrée : gratuite. Masque et pass sanitaire obligatoires.

La troupe “Les Gaulois d’Esse” vous invite sur le site pour vous présenter l’artisanat des gaulois Lémovices !

Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00